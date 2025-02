Girone A. L’Appignanese ko a Sassoferrato. Perso lo scontro per la salvezza

GENGA

GENGA: Masci, Paoletti, Imperio, Luzzi, Pasinato, Di Nuzzo, Perini, Isla (35’ st Morettini), Ricci, Piermattei, Bettini (19’ st Tittarelli). Panchina: Bruni, Tagnani, Marzioni, Regni, Santinelli, Federici, Gubinelli. Al. Gobbi.

APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello (35’ st Marcolini), Tarquini, Carboni (20’ st Raponi), Voinea, Jayed (37’ st Daniele). Panchina: Piergiacomi, Raffaelli, Zitti, Moretti, Romanzetti, Gagliardini. All. Cotica.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 11’ pt e 48’ st Perini, 32’ rig. Voinea.

L’Appignanese perde lo scontro salvezza fondamentale come quello di Sassoferrato. La sconfitta per la squadra di Cotica arriva nei minuti di recupero. È il classe 2005 Perini a fare male una volta per tempo all’Appignanese. Prima con un pallonetto da fuori. Poi il rigore di Voinea, per un tocco di mano in area, riequilibra la sfida dopo la mezz’ora. In pieno recupero però arriva il missile, dopo un batti e ribatti in area, di Perini che supera Amico regalando i tre punti al Sassoferrato Genga. Appignanese ko.