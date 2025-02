Girone A. L’Appignanese resta a mani vuote. Il Lunano vince in rimonta

APPIGNANESE1LUNANO3

APPIGNANESE: Amico, Rapaccini, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello (23’ st Daniele), Tarquini, Carboni (23’ st Raffaelli), Voinea, Jayed (31’ st Morresi). All. Cotica.

LUNANO: Adebiyi, Carubini, Bosoi, Lorenzoni (43’ st Seck.Mouhamed), Mazzoli, Bracci (11’ st Zazzeroni), Pagliardini, Nobili, Germinale (44’ st Seck.Toulba), Giovanetti(21’ st Sottile), D’Angeli (21’ Tombini). All. Manfredini.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 3’ st Tarquini, 16’ st e 40’ st Germinale, 44’ st Zazzeroni.

Il Lunano espugna in rimonta Appignano portando a casa tre punti pesanti. I gol arrivano tutti nella ripresa: al primo affondo l’Appignanese passa in vantaggio con Tarquini. Il Lunano pareggia con Germinale che su corner di Lorenzoni trova la deviazione vincente. Il raddoppio ospite porta la firma di Germinale il cui colpo di testa non lascia scampo al portiere. Al 44’ il Lunano chiude i giochi con Zazzeroni che sfrutta nel migliore dei modi l’invito di Pagliardini segnando il definitivo 1-3.