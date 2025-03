Girone A. Lecco con la FeralpiSalò cerca punti pesanti per la salvezza diretta

Il Lecco vuol fare lo scherzetto alla FeralpiSalò in un derby tra due squadre che hanno obiettivi diametralmente opposti. Reduce da una ministriscia positiva, il Lecco di mister Valente scenderà in campo oggi alle 13.30 al Rigamonti Ceppi con il chiaro intento di battere la FeralpiSalò di Diana, terza e in un ottimo momento dopo il successo contro la capolista Padova, per mettere in cascina altri tre punti pesanti per la salvezza diretta.

Mentre i bresciani, staccati dalla lotta ai vertici riservata a Padova e Vicenza, vogliono blindare la terza piazza. Il Lecco recupera Marrone e Mendoza mentre Grassini è out un mese per una lesione all’adduttore. Tra i gardesani, out tre punte: Maistrello e Tomaselli per infortunio e Santini per squalifica. Assenti anche Boci, Liverani e Di Marco.

Probabili formazioni. Lecco (3-4-3): Furlan, Martic, Battistini, Ferrini; Di Dio, Frigerio, Marino, Kritta; Galeandro, Sipos, Sene. All.: Valente. FeralpiSalò (3-4-2-1): Rinaldi, Balestrero, Pasini, Rizzo; Cabianca, De Francesco, Zennaro, Giudici; Vesentini, Di Molfetta, Crespi. All.: Diana.

Fulvio D’Eri