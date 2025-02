Girone a. Lecco spreca l’occasione. E resta in zona playout

Il Lecco perde anche ad Arzignano e rimane in piena zona playout. L’Arzignano passa meritatamente in vantaggio al 24’ con un colpo di testa di Milillo. Tre minuti dopo il Lecco va in gol con Frigerio, ma l’arbitro annulla per un fallo (inesistente). Al 29’ rosso a Minesso (doppio giallo) e Arzignano in 10. Al 4’ della ripresa Longhi grazia il Lecco. Al 10’ tiro di Attys, Bordo respinge con un braccio e l’arbitro fischia il rigore che Sipos tira malamente. Boseggia respinge poi i tiri di Martic e Kritta. Al 16’ espulso Attys (doppia ammonizione) e parità numerica ripristinata. Al 37’ il tiro di Martic si stampa sul palo, Cavallini arriva per primo sulla sfera, ma spara alto. Al 41’ l’Arzignano chiude i conti con il neo entrato Jallow.

ARZIGNANO VALCHIAMPO–LECCO 2-0 (1-0) Marcatori: Milillo 24’ pt, Jallow 41’ st.