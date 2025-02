Girone a. Lume, sfida playoff con Arzignano

LUMEZZANE (Brescia)

Lumezzane ad Arzignano (fischio d’inizio alle 17.30) per rialzare la testa. Una sfida diretta per i playoff, che i rossoblù dovranno affrontare ancora una volta in condizioni di emergenza. Mister Franzini recupera Pagliari dopo il turno di squalifica, ma deve rinunciare agli infortunati Pisano, Malotti, Taugourdeau, Terranova, Carnelos e Deratti, ai quali durante la settimana si sono aggiunti pure Ferro e Regazzetti: "Affrontiamo una squadra in salute che è protagonista di un crescendo di risultati – analizza il tecnico valgobbino –. Anche questa settimana, purtroppo, ci siamo allenati a ranghi ridotti. Alcuni stringeranno i denti. Ci aspetta una gara tosta, molto fisica, nella quale servirà una concentrazione molto attenta dall’inizio alla fine, con una partenza adeguata".

Probabile formazione (4-3-3): Filigheddu; Pagliari, Dalmazzi, Pogliano, Piga; Moscati, Tenkorang, Scanzi; Baldini, Monachello, Iori.

L.M.