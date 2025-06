Girone A. Montecavolo a raffica: qualificazione vicina. Cerredolese chiude in 9

SPQM MONTECAVOLO 4 CERREDOLESE 2

SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Borghi, F.Piermattei (46’st Grisendi), Ferri (22’st Dallasta), A.Grossi (45’st Semeraro), Tanchis, M.Piermattei, Contini, Binini, Fiocchi (43’st V.Benassi), Rozzi (33’st Boschiroli). A disp.: Portioli, F.Benassi, Cerrelli, M.Grossi. All.: Unni

CERREDOLESE: Chiossi, Baldoni, Ruffaldi (27’st Bertocchi), Gazzotti, Schenetti (17’st R.Guidetti), Cuomo, Rankovic, Serena, G.Guidetti, Valenta, Djuric (23’st Nassiri). A disp. Ributtini, Casoni, Magnani, Seri, Quattrini, Montelaghi. All. C.Guidetti

Arbitro: Solito (Lusetti e Baroni)

Reti: Rozzi (S) al 44’pt, Valenta (C) al 46’pt, A.Grossi (S) al 9’st, V.Benassi (S) al 44’st, Rankovic (C) su rig. al 46’st, Dallasta (S) al 51’st.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Chiossi, Gazzotti, Valenta, Borghi, F.Piermattei, A.Grossi e Rozzi. Espulsi al 41’st Baldoni e al 44’st G.Guidetti per doppio giallo. Angoli: 3-1. Recuperi: 2’e 6’. Nei Giovanissimi 2-2: Boccacci e Fontanesi per i locali, Boni e Leonardo Guidetti per gli ospiti.

Vince il Montecavolo, secondo a +4 sul Collagna: quarti vicini. Al 44’ Gabriele Rozzi (foto) fulmina Chiossi, poi Valenta la mette sotto al sette col mancino. Ripresa: sull’1-1 i locali spingono. Il 2-1 lo firma Alex Grossi. Nel finale si accende la gara: la Cerredolese resta in 10 per il rosso a Baldoni (86’) e segna Vittorio Benassi (3-1). Rosso pure per Guido Guidetti e Cerredolese in 9, ma Rankovic realizza un rigore: 3-2. Proteste ospiti per un possibile rigore (mani di Tanchis). Poi il 4-2 di Dallasta.