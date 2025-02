Girone A, oggi anche il Lumezzane all’esame Trento. Albino-Feralpi, scontro al vertice. La Giana con la baby Dea in crisi

Derby lombardi e d’alta classifica, oggi pomeriggio, in una giornata che ha molto da dire oltre allo scontro al vertice tra Vicenza (secondo) e Padova (primo). Di fronte, infatti, anche AlbinoLeffe (quarta) e FeralpiSalò (terza). Terzo scontro a tinte lombarde di fila per i seriani di Lopez, reduci dai successi con Renate (1-0) e Pro Patria (2-1), al momento vera e propria sorpresa del campionato. Aimo Diana (nella foto) lo sa e alza la guardia: "Giocano un ottimo calcio e all’andata li abbiamo superati di misura. Vediamo di mantenere la tradizione", il messaggio alla sua squadra, capace di rialzarsi lasciando a secco il Vicenza, dopo non aver raccolto punti con Giana e Pergolettese.

Fischio d’inizio alle 17.30 a Zanica, così come a Gorgonzola: la Giana ritrova i propri tifosi dopo aver centrato la finale di Coppa Italia, battendo il Caldiero in Veneto, e arriva alla sfida con l’Atalanta U23 forte di quattro vittorie di fila in campionato. Nelle ultime cinque gare (12 punti) solo Vicenza e Pergolettese hanno saputo mantenere lo stesso passo. I biancazzurri puntano a rassodare il piazzamento playoff, mentre la baby Dea di Modesto, seppur quinta, deve mettere fine a un momentaccio: tre le sconfitte di fila con Virtus Verona (0-3), Pergolettese (1-3) e Lumezzane (0-1). A proposito di Lumezzane: la squadra di Franzini, a rischio fino a qualche settimana fa, punta a rientrare nelle prime dieci posizioni sul difficile campo del Trento (fischio d’inizio alle 15): "Tante assenze, ma tanta carica. Dobbiamo smaltire – le parole dell’allenatore – l’ultima gara pareggiata con l’Arzignano, ci sentiamo ancora defraudati di una vittoria per un errore arbitrale, l’ennesimo ai nostri danni".

Luca Mignani