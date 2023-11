Girone a. Oggi quattro partite: il Portuali a Gabicce

Oggi altre quattro sfide nel girone A di Promozione. I Portuali a caccia della vittoria sul campo del Gabicce Gradara per conquistare il primo posto solitario. Stesso obiettivo per la Biagio Nazzaro che ha nel mirino il podio del girone. Il Marina salirà a Pergola per tornare a muovere la classifica.

Promozione, decima giornata (ore 14.30). Girone A. Oggi: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Vismara, Gabicce Gradara-Portuali Ancona, Pergolese-Marina (ore 15), Valfoglia-Sant’Orso.

Classifica: Moie Vallesina 18; Portuali Ancona e Fermignanese 17; Biagio Nazzaro e S.Orso 16; Fabriano Cerreto e Valfoglia 14; Barbara Monserra, Marina e Castelfrettese 13; Osimo Stazione 11; Pergolese 10; Atletico MondolfoMarotta 9; Vismara 8; Gabicce Gradara 7; Villa San Martino 5.

Prossimo turno: Barbara Monserra-Castelfrettese, Fermignanese-Atletico MondolfoMarotta, Marina-Biagio Nazzaro, Osimo Stazione-Gabicce Gradara, Portuali-Moie Vallesina, S.Orso-Pergolese, Villa San Martino-Fabriano Cerreto, Vismara-Valfoglia.