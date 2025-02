Girone A. Pro Patria in rimonta. Vittoria con due rigori

BUSTO ARSIZIO (Varese) Davanti a 900 spettatori torna alla vittoria dopo quattro mesi la Pro Patria, che supera in rimonta l’Union Clodiense (3-1). Prima vittoria della gestione tecnica di mister Massimo Sala dopo il suo ritorno sulla panchina dei biancoblù, con lo stadio Carlo Speroni che ha ricordato Raffaele Carlomagno, il tifoso deceduto in seguito al tragico incidente di Novara. Per i tigrotti biancoblù decisivi i gol di tre difensori dopo il vantaggio dei veneti al 35’ con il tiro di Zigoni che lambisce il palo prima di insaccarsi. Passano 5’ e Rocco viene atterrato in area, dal dischetto Alcibiade pareggia. Nella ripresa ancora Rocco viene sgambettato in area e di nuovo Alcibiade segna dagli 11 metri. La terza rete dei bustocchi arriva sugli sviluppi di un corner, con centro di Piran, respinta di Gasparini e Reggiori da due passi con il destro arpiona il pallone mandandolo in rete.

PRO PATRIA-UNION CLODIENSE 3-1 (1-1) Marcatori: 35’ pt Zigoni (U), 40’ pt rig. 15’ st rig. Alcibiade (P), 19’ st Reggiori (P).

Luca Di Falco