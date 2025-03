Girone A. Pro Patria senza carattere nello scontro salvezza. Pari e fischi col Caldiero

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Allo stadio Speroni finisce con un pallido 0-0 tra i fischi dei tifosi il match tra Pro Patria e Caldiero. Un pari che non serve a nessuna delle contendenti e scontenta parecchio, a maggior ragione i padroni di casa. La paura di perdere ha avuto il sopravvento. Al 18’ del primo tempo Crespi vola a deviare il colpo di testa di Alcibiade e subito dopo il portiere scaligero si oppone con il corpo a Beretta. Nella seconda frazione di gioco, al 14’ ci riprova di testa Alcibiade, ma la palla finisce alta. Due minuti dopo è la volta del destro di collo pieno di Mallamo da fuori area, che sorvola di poco la traversa della formazione ospite. Il Caldiero è pericoloso al 31’ con l’incornata di Marras. Al 42’ il neo-entrato Toci mette in mezzo un pallone che però attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun compagno di squadra ne approfitti per tentare di sbloccare il risultato deludente per tutti.

Luca Di Falco