Girone A. Successo di rilievo del Sant’Orso. Pesante ko dell’Appignanese

S. ORSO: Fiorelli, Scarlatti, Grandicelli, Giunti, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Frulla (28’ st Moschella), Luchetti (35’ st Donati), Muratori (15’ st Mattioli), Saurro (39’ st Lepore). All. Cicerchia.

APPIGNANESE: Amico, Rapacioni (25’ st Carboni), Tarquini, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Morresi (38’ st Romanzetti), Raponi, Voiena, Jayed (30’ st Daniele). All. Canesin.

Arbitro: Recchia di Ascoli.

Rete: 13’ Muratori.

Vittoria fondamentale per la compagine fanese e un grave passo falso per gli ospiti. Partono forte i fanesi che il gol al 13’: Bastianoni sulla fascia pennella al centro dove Muratori di testa insacca. Le occasioni per il raddoppio non mancano, Saurro con un’azione solitaria sfiora il gol per poco, Giacomelli di testa centra il palo esterno. L’Appignanese crea qualche scompiglio solo su calcio d’angolo. La seconda frazione rallenta d’intensità, il pallino del gioco rimane sempre alla squadra di casa, Luchetti a portiere saltato spedisce a lato. Si vedono gli ospiti a metà ripresa che da buona posizione spediscono alto.