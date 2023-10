Girone B. Arconatese e Brusaporto turno ricco di insidie

CASTELLANZA (Varese)

Allo stadio Giovanni Provasi fa visita alla Castellanzese oggi pomeriggio la corazzata Arconatese. Gli oroblù di mister Giovanni Livieri puntano a far leva sul proprio gioco collaudato per ottenere il massimo della posta in palio e confermare il proprio momento positivo contro i neroverdi di casa allenati dal tecnico Manuel Scalise. Dirigerà l’incontro l’arbitro Mario Leone della sezione di Avezzano. A San Martino Buon Albergo, nel veronese, il Legnano vede invece debuttare sulla propria panchina il nuovo allenatore Gianluca Zattarin: i lilla affrontano la Clivense cercando 3 punti per rilanciarsi e sarà interessante vedere quale nuovo assetto tattico sarà eventualmente prescelto a partire da questo match molto atteso. Nell’anticipo di ieri pomeriggio, aspettando la disputa del turno infrasettimanale di questo mercoledì, intanto la Virtus Ciserano Bergamo ha regolato con il punteggio di 2 a 0 la Casatese con marcature realizzate da Bertoli al 21’ del secondo tempo e per concludere da Careccia, freddo dagli undici metri con il rigore trasformato in pieno recupero al 47’. Sconfitta invece per il Crema nella trasferta dalla capolista a Caldiero Terme che continua a sfruttare la buona condizione.

I nerobianchi allenati da mister Danesi sono stati superati di misura dal Caldiero grazie al gol messo a segno da Gobetti al 3’ del secondo tempo con il cremasco Baggi che poi è stato espulso dal direttore di gara al 44’ poco prima del recupero finale dell’incontro. Completano il programma della giornata odierna di serie D per il girone B le gare Brusaporto-Desenzano con un interessante confronto sul piano agonistico al pari della sfida tra Piacenza e Palazzolo al Garilli e altrettanto aperti e combattuti si preannunciano anche Ponte San Pietro-Club Milano, Varesina-Caravaggio, Villa Valle-Folgore Caratese, con ciascuna squadra alla ricerca di punti e risposte importanti alle proprie esigenze di classifica, tentando di iniziare con il piede giusto una settimana intensa.