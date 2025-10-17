GIRONE B. Biancorossi primi per l’uso degli Under

Buone notizie per il Forlì Calcio al di là anche del positivo rendimento della squadra. La Lega Pro, infatti, in questi giorni ha reso noti i dati relativi alla valorizzazione delle nuove leve, cifre calcolate sul minutaggio appunto dei giovani nelle prime sette giornate dei tre gruppi della serie C. La società biancorossa figura in prima posizione nel girone B e al secondo posto complessivo in categoria dietro alla sola alla Pro Vercelli, inserita nel gruppo A.

Il contributo economico per la valorizzazione dei giovani viene erogato al raggiungimento di una soglia compresa tra i 271 i 450 minuti in ogni match disputato dai calciatori nati dopo il 1° gennaio 2004 e fino a un massimo di due nati nel 2003. I baby galletti in questo primo scorcio di campionato hanno totalizzato 2.951, minuti che tradotto in soldoni equivalgono a 91.150,23 euro di premio, dimostrando come sia possibile conciliare buoni risultati sportivi con l’impego di diversi giovani. Nel girone B, al secondo posto, il Rimini.

f. p.