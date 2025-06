Girone B. Castellarano fa harakiri: il Cervarezza vola al primo posto

CASTELLARANO 2

CERVAREZZA 3

CASTELLARANO: Spurio, Mambelli, Fontana, Viviroli, Capiluppi, Belfasti, Galli (46’ Bertolani), Torelli, Bardeggia, Scalzi, Marco Peddis (79’ Teneggi). A disp.: Alessandro Peddis, Costantini, Riviera, Barone, Laghouris. All.: Dallari.

CERVAREZZA: Malpeli, Giammaresi, Giuliani, Buffagni, Cani, Moretti, Gaspari, Leoncelli, Diop, Stradi (77’ Ruopolo), Leonardo Fiori. A disp.: Fantolini, Masini, Zoncheddu, Giacomo Fiori, Magliani. All.: Cecchi.

Arbitro: De Francesco (De Carluccio–Salemi).

Reti: 4’ Marco Peddis; 42’ Leoncelli; 56’ Scalzi; 78’ Giuliani; 85’ Leonardo Fiori.

Note: caldo opprimente; spettatori 250 circa; campo buono. Espulso al 70’ Gaspari per doppio giallo e al 90’ Fontana per gioco falloso; ammoniti: Capiluppi e Scalzi; rec. 6’+7’.

Nei Giovanissimi monologo con sestina del Cervarezza in buca col capocannoniere Bortolotti (3), Baccini, Giofrè e Cozzani.

"Questa gara è lo specchio del nostro Montagna in cui non riusciamo proprio a sbloccarci". Sintesi amara di mister Daniele Dallari per un Castellarano che avanti 2-1 e con un uomo in più si fa rimontare e sorpassare da un Cervarezza tutto cuore e grinta che ora vola in prima piazza nel girone B di ferro, mentre i bianco-granata salutano la compagnia "Abbiamo ritrovato lo spirito di un tempo – rimarca a fine gare il trainer ospite Luca Cecchi. – giocando una buona gara e alla fine meritando la vittoria". Gara vibrante che si incattivisce proprio al 90’ col rosso sventolato a Fontana con conseguente battibecco prolungato col pubblico del parterre e gara sospesa per oltre 10’, poi portata in porto con un maxi recupero. Proprio come sette giorni fa, il Castellarano indovina il gol-lampo grazie ad una percussione centrale di Torelli, fra i migliori in campo, chiusa da un assist per Bardeggia la cui conclusione trova la respinta di Malpeli, ma irrompe Peddis per il tap-in vincente. Immediata reazione termale con un sinistro di Buffagni sull’esterno della rete, mentre ci vuole il volo di Spurio per deviare in corner il destro da fuori di Stradi. Dopo un destro out di Bardeggia, ancora Spurio è provvidenziale nel bloccare in uscita la fuga di Fiori, ma l’ex guardiano del Lentigione nulla può sulla fiondata sotto la traversa di Leoncelli, liberato da una scambio con Fiori. In avvio di ripresa l’episodio da moviola con gol annullato per off-side a Peddis, ma all’11’ un errato rinvio di Malpeli è preda di Scalzi che scarica un sinistro imprendibile per il 2-1 dei locali. Dopo solo 1’ il centravanti Diop lavora un pallone sulla sinistra con cross al centro dove la spaccata di Stradi sfiora il palo. Il rosso a Gaspari sembra far calare i titoli di coda sul match, ma il cuore del Cerva e gli svarioni difensivi dei granata portano al pari di Giuliani, cui segue la traversa centrata su punizione da Calzi (ennesimo legno del Castellarano in questa estate storta) e al rasoterra di Fiori che in rasoterra fa esplodere il tifo termale. Mentre calano i titoli di coda sul Montagna del Castellarano che rischia di chiudere la sua avventura con zero hurrà e tanti complimenti dagli avversari.