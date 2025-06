Girone B. Castellarano: tre legni e un rigore fallito. Il Felina strappa il punto

FELINA

1

CASTELLARANO

1

FELINA: Ollari, Bazzoli, Cassinadri (40’st Soverini), Pupeschi, Morri, Carannante, Gasperoni, Magnani (40’st Rossi), Gaspari, Melloni, Ruffini. A disp.: Iattici, T.Goldoni, N.Goldoni, Sendrea, Torcianti, Bertoni, Celhaka. All.: Manfredi

CASTELLARANO: Cheli, Mambelli, Fontana, Viviroli, Capiluppi, Belfasti, Bertolani (19’st Galli), Torelli, Bardeggia, Galligani (32’st Rubbiani), Peddis (32’st Teneggi). A disp.: Ferri, Riviera, Barone, Leghoruris, Corradini. All.: Dallari

Arbitro: Manco (Marchetti e Ferrari)

Reti: Peddis al 42’pt, Melloni al 3’st.

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Belfasti, Peddis, Ruffini, Viviroli, Morri, Pupeschi, Corradini, Riviera, Soverini e Melloni. Nei Giovanissimi 3-0 del Felina: gol di Del Rio, Pango e Melli.

Tre legni e un rigore fallito frenano ancora il Castellarano che vede allontanarsi la qualificazione. Il Felina, che partiva sfavorito sulla carta nel girone di ferro con Cervarezza e Villa Minozzo, si giocherà tutte le carte nelle ultime due. Azulgrana pericolosi al 39’: miracolo di Ollari su Peddis e traversa di Capiluppi. Castellarano avanti poco dopo con Peddis: 1-0. Dopo la pausa, pari lampo del Felina con Melloni bravo in girata. Castellarano ancora sul legno con Viviroli, che poi si procura un rigore che Nazzareno Belfasti (foto) calcia alto. Per l’ex professionista è il primo rigore fallito in carriera. Poi Gasperoni sfiora il clamoroso vantaggio, e Belfasti colpisce il terzo legno per i suoi.