Girone b. Felina scatenato: il Cervarezza ne prende cinque. Prima sconfitta per la squadra di mister Cecchi

CERVAREZZA

2

FELINA

5

CERVAREZZA: Malpeli, Moretti, F.Gaspari, Buffagni, Cani, Ruopolo, Pastore (11’st Stradi), Leoncelli (32’st E.Gaspari), Diop, Addiego Mobilio (25’st Magliani), L.Fiori. A disp.: Masini, Casanova, G.Fiori, Zoncheddu. All.: Cecchi

FELINA: Ollari, Bazzoli (45’st T.Goldoni), Pellati (34’st Cassinadri), Pupeschi, Morri, Manuzzi, Gasperoni (37’st N.Goldoni), Magnani (45’st Sendrea), N.Gaspari (30’st Rossi), Isella, Ruffini. A disp.: Iattici, Primavori, Bertoni, Sassi. All.: Manfredi

Arbitro: Piccinini (Di Gaudio e Ferraroni; terna del Csi di Parma)

Reti: Isella (F) al 4’pt, N.Gaspari (F) al 7’pt, Diop (C) al 20’pt, Ruffini (F) al 35’pt e al 43’st, Gasperoni (F) al 38’pt, Buffagni (C) al 40’st.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Manuzzi e Gasperoni. Angoli: 6-2. Recuperi: 2’ e 5’. Nei Giovanissimi vince per 1-0 il Cervarezza grazie a Bortolotti.

Che Felina: nel girone B era vitale vincere per alimentare le speranze qualificazione e a Castelnovo Monti è arrivato addirittura un 5-2 sul sempre quotato Cervarezza, che dopo due successi perde la prima gara. Parte fortissimo il Felina col gol di Isella, assist di uno scatenato Gasperoni. Al 7’ il 2-0: Nicolò Gaspari la mette sul palo lontano per il raddoppio. Il "Cerva" non si scompone e accorcia con Diop, ma è un’illusione perchè poco prima dell’intervallo il Felina si porta sul 4-1 grazie a Ruffini (tiro dal limite) e Gasperoni (diagonale da bomber vero). Nella ripresa il triplo vantaggio viene gestito dal Felina, anche se il Cervarezza accorcia con una bella punizione di Buffagni. Mancano 5’ al novantesimo e Ruffini segna la doppietta personale blindando i tre punti.