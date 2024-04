Girone B. Il Vezzano è salvo. Baiso fermo per lutto

Colpo di scena: il fanalino di coda Atletic Progetto Montagna (che ne ha perse 24 su 31) ha fermato sul 2-2 l’ex capolista Bibbiano/San Polo. Ne ha approfittato, così, la Vianese che ha superato al "Torelli" di Scandiano lo Sporting Scandiano con un gran gol di Zuccolini al 92’. Sorpasso avvenuto in testa e ora la Vianese è prima con 75 punti, il Bibbiano insegue a 74, mentre l’Arcetana è terza con 71 punti perché è incappata in uno 0-0 con la Sanmichelese che complica di molto il sogno biancoverde. Andiamo, però, con ordine. Due a due, dicevamo, tra Bibbiano/San Polo e Atletic Progetto Montagna: in quello che era un classico testa-coda sono i ragazzi di mister Andrea Tedeschi ad andare in vantaggio col solito Messori (17° gol). Poi rimonta firmata da due classe 2005, Gatti e Franchi. Cilloni ha pareggiato al 60’, ma nella mezz’ora finale non è arrivato il gol del 3-2. A Scandiano, invece, lo Sporting ha giocato una gara molto attenta, fatta di buona compattezza unita alle ripartenze fulminee di Matteo Ferrari, imprendibile numero 7 di casa. La Vianese ha creato situazioni con Veratti (subentrato nel primo tempo sostituendo l’infortunato Adusa) e Mammi, ma mancava la brillantezza dei giorni migliori. Al minuto 92’ l’apoteosi: il numero cinque Zuccolini riceve dal limite e lascia partire un gran mancino potente e preciso. Oltre a questa esultanza per la Vianese ne è arrivata anche un’altra: dopo il triplice fischio tutta la squadra stazionava a bordo campo sotto la tribuna per attendere notizie dai presenti sul risultato di Bibbiano; al momento dell’ufficialità del pareggio, e quindi del sorpasso in vetta a sole tre giornate dal termine, ecco un’altra gioia di gruppo.

Terza e -4 l’Arcetana: amara la 24ª gara di fila senza sconfitte per i biancoverdi. Solo 0-0 sul campo della Sanmichelese, e a tre gare dal gong finale le cose si complicano. Il focus è inevitabilmente su questo "triello" che si risolverà tra sole tre domeniche. Nel prossimo turno la Vianese (75) ospiterà lo United Carpi (55), il Bibbiano/San Polo (74) farà visita all’Atletic Cdr Mutina (57), e l’Arcetana (71) riceverà il Cavezzo (18). Poi: alla penultima ci saranno Vianese-Castellarano (46), United Carpi-Arcetana e Bibbiano-Quarantolese (26), e nell’ultima Baiso-Bibbiano, San Felice-Vianese e Arcetana-Sporting Scandiano (44). Ieri domenica di festa, invece, per il Vezzano: ha raggiunto la salvezza battendo con un secco 2-0 la Quarantolese. Protagonisti Campaniello (lesto in zona area a ricevere e battere il portiere ospite col sinistro) e Amoah (eurogol al volo di destro sotto la traversa da fuori area). Sale a 46 punti il Castellarano grazia ad una rimonta firmata Solla e Galli. Il 2-1 finale è arrivato dopo il vantaggio di Di Guglielmo del Castelnuovo, poi ecco la remuntada azulgrana. Non si è giocata San Felice-Baiso/Secchia, rinviata per il lutto che ha colpito la realtà di Baiso: se n’è andato a 43 anni il direttore sportivo e figura importante dei canarini Davide Manfredini. La gara verrà recuperata mercoledì 17 aprile alle 20.30.