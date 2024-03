Girone B. La Varesina riparte da Caravaggio. Club Milano con Ponte San Pietro

Quattro squadre racchiuse in tre punti. Non si può certo dire che il girone B della serie D abbia trovato la squadra ammazza campionato. Ed ecco perché la ventinovesima giornata in programma oggi alle 14.30 si annuncia densa di contenuti. Il Caldiero Terme si recherà sul terreno di un Crema. La Varesina riparte da un Caravaggio che non ha ancora riposto nel cassetto i sogni di un posto nei playoff. L’Arconatese riceverà una Castellanzese in crisi quintultima e il Piacenza si reca nella tana di una Pro Palazzolo. La Casatese cerca conferme ospitando la Virtus Ciserano Bergamo, così la Folgore Caratese che, con otto turni utili alle spalle, riceve Villa Valle. Il Club Milano cercherà di mettersi in sicurezza nella sfida casalinga che lo oppone al fanalino di coda Ponte San Pietro. Desenzano e Brusaporto si giocano in terra gardesana le speranze playoff. Aria di punti sicurezza a Legnano e Trezzo sull’Adda. I lilla ospitano la Clivense , i biancocelesti della Tritium si preparano ad accogliere la Real Calepina. C.C.