Girone b. Milan Futuro a Legnago con l’incognita Camarda

LEGNAGO (Verona)

Il nuovo corso del Milan Futuro, con Massimo Oddo per la prima volta in panchina, parte dalla delicata trasferta di Legnago. Oggi alle 15 i rossoneri fanno visita ai veneti, una sfida da vincere per mantenere vive le risicate possibilità di salvezza diretta. Il neo-tecnico del Milan dovrebbe proporre un modulo con difesa a quattro e un attacco a tre. Per la retroguardia rientra Camporese dopo la squalifica, mentre davanti accanto a Magrassi dovrebbero esserci Ianesi e Omoregbe. Dubbi sulla presenza di Camarda, visto che stasera giocherà anche la prima squadra.

Probabile formazione (4-2-3-1): Raveyre; Quirini, Minotti, Coubis, Minotti; Malaspina, Branca, Vos, Ianesi, Magrassi, Omoregbe. All. Oddo.

Al.St.