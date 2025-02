Girone B. Milan Futuro a Pescara in cerca di punti salvezza

Reduce dai due pesanti ko con Lucchese e Pianese, il Milan Futuro, terzultimo in classifica, prova a svoltare con il Pescara. Oggi alle 12.30 a Solbiate Arno, i rossoneri vanno a caccia di fondamentali punti salvezza contro gli abruzzesi, quinti in classifica ma autori di una sola vittoria nelle ultime dieci partite. La gara odierna potrebbe rappresentare l’ennesimo test decisivo per la fragile panchina del tecnico del Milan Bonera (nella foto), che dovrà fare a meno dello squalificato Camporese. Pronto il ritorno di Zukic dal 1’, mentre davanti ballottaggio tra Omoregbe e Ianesi, che aveva saltato l’ultima sfida per un problema muscolare. A centrocampo possibile nuova chance da titolare per Vos.

Probabile formazione (3-5-2): Raveyre; Coubis, Zukic, Minotti; Quirini, Branca, Malaspina, Vos, Bozzolan; Ianesi, Magrassi. All. Bonera.

Alessandro Stella