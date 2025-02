Girone B. Milan Futuro sul precipizio. La Pianese non perdona

Nessun riscatto, il Milan Futuro cade sul campo della Pianese per 1-0. Ai toscani basta il rigore (dubbio) di Mignani, mentre i rossoneri rimangono sempre terzultimi. Situazione di classifica sempre più grave per gli uomini di Bonera, maI così vicino all’esonero come ora. Prima mezz’ora di gioco piuttosto bloccata con il Milan vicino al gol con Magrassi e Branca. Ma al 33’ Camporese atterra Nicoli, l’arbitro dà il vantaggio, Mignani colpisce il palo e a quel punto il direttore di gara assegna il rigore (il contatto forse avviene fuori area). Dal dischetto Mignani spiazza Raveyre. Al 40’ poi Camporese si fa espellere per doppia ammonizione, inguaiando ancora di più il Milan. Ripresa senza squilli. Al 24’ la Pianese sfiora il raddoppio con Proietto e un minuto dopo è invece Quirini ad andare vicino al pareggio, ma il suo tiro in spaccata su cross di Bozzolan trova la gran risposta di Boer. Poi il nulla.

PIANESE-MILAN FUTURO 1-0 (1-0) Marcatore: 36’pt Mignani rig. (P).

Alessandro Stella