Girone B. Missione salvezza per il Milan Futuro

Il mercato è finito - con tanti rinforzi mirati e anche diversi addii - e ora per il Milan Futuro è tempo di far parlare solo il campo. Oggi alle 15 a Solbiate Arno, i rossoneri ospitano la Lucchese, in quello che è il secondo scontro salvezza consecutivo dopo la sfida vinta sabato scorso contro la Spal. L’obiettivo, scontato ma fondamentale, è vincere per tenersi il più vicino possibile al quindicesimo posto del Campobasso (distante ora cinque punti), l’ultimo valido per una salvezza senza passare dai playout. Una sconfitta viceversa farebbe malissimo alla classifica e metterebbe di nuovo in dubbio la posizione di Bonera sulla panchina rossonera.

Per quanto riguarda la formazione, solite scelte quasi obbligate per il Milan Futuro considerando che oggi giocano anche la Primavera e la prima squadra. Confermato dunque il classico 3-5-2 che ha ben figurato nelle ultime uscite. In porta solito ballottaggio tra Torriani e Nava col secondo favorito, mentre sono confermati dal 1’ tutti i nuovi acquisti di gennaio: Camporese, Quirini (proveniente proprio dalla Lucchese) e il tandem d’attacco Ianesi-Magrassi. Prima convocazione e quasi sicuramente prima volta da titolare con i rossoneri per il centrocampista Simone Branca, arrivato dal Cittadella.

L’esperto classe 1992 ha firmato per un anno e mezzo e prende il posto di Dariusz Stalmach, ceduto a sorpresa proprio a fine mercato al Magdeburgo. Da capire, invece, le sorti dell’ultimo colpo della sessione invernale, l’attaccante Levis Asanji. Il 19enne tedesco potrebbe infatti essere convocato o comunque ruotare anche con la squadra Primavera.

Probabile formazione (3-5-2): Nava; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Branca, Malaspina, D’Alessio; Ianesi, Magrassi.

Alessandro Stella