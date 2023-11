Girone b. Potenza Picena-Trodica, oggi il posticipo

Due partite in casa di fila e 6 punti per la Vigor Castelfidardo che si avvicina alla vetta in attesa della partita della capolista Trodica a Potenza Picena.

Promozione, girone B, 11ª giornata. Oggi (ore 14.30): Potenza Picena-Trodica. Aurora Treia-Atletico Centobuchi 3-3, Elpidiense Cascinare-Sangiorgese M. 3-1, Matelica-Appignanese 2-0, Monticelli-Cluentina 1-2, Palmense-Casette Verdini 0-1, Rapagnano-Corridonia 2-4.

Classifica: Trodica 20; Vigor Castelfidardo, Elpidiense Cascinare e Matelica 19; Atletico Centobuchi, Cluentina e Corridonia 17; Sangiorgese M.16; Porto Sant’Elpidio 15; Palmense, Casette Verdini e Monticelli 14; Aurora Treia e Appignanese 9; Potenza Picena 8; Rapagnano 7.

Prossimo turno: Appignanese-Palmense, Atletico Centobuchi-Monticelli, Casette Verdini-Aurora Treia, Cluentina-Vigor Castelfidardo, Corridonia-Potenza Picena, Porto Sant’Elpidio-Rapagnano, Sangiorgese M.-Matelica, Trodica-Elpidiense Cascinare.