Girone B. Quando il gioco si fa duro il Milan Futuro ritrova la strada per la vittoria

Cinquantacinque giorni dopo il Milan Futuro torna a vincere in campionato. E lo fa nel delicato scontro-salvezza con la Spal, superata 2-1 grazie alle reti dei nuovi acquisti Magrassi e Quirini (al primo gol col Milan). Con questi tre punti i rossoneri blindano la panchina di Bonera e soprattutto si portano a meno cinque dal Campobasso (15°).

L’inizio di gara vede i rossoneri rinunciatari, ma i padroni di casa non ne approfittano. Al 17’, sugli sviluppi di un corner, il neo-acquisto Paghera si inventa un gran tiro dai trenta metri colpendo il palo. Al 24’ il Milan risponde con Magrassi, che manda sul fondo da buona posizione. La prima frazione prosegue a ritmi bassissimi, ma quando sembra finita ecco l’improvviso vantaggio rossonero, al 43’. D’Alessio fa partire un cross preciso per Magrassi, bravo a spizzare di testa quanto basta per infilare Galeotti.

L’inizio della ripresa è molto più avvincente e la Spal pareggia subito al 3’. Karlsson appoggia al limite per il neo-entrato e sempreverde Antenucci, che fulmina Nava con un gran destro a giro. Il bomber degli emiliani sfiora poi la doppietta al 14’, due minuti dopo arriva il gol-partita di Quirini. Perfetta punizione di Sandri e stacco imperioso di testa del numero 41 rossonero. Le occasioni di fatto finiscono lì.

SPAL-MILAN FUTURO 1-2 (0-1) Marcatori: 43’pt Magrassi (M), 3’st Antenucci (S), 16’st Quirini (M).