Girone B: Rimini e Forlì pronte per la nuova stagione con possibili cambiamenti

Cinquantanove che presento diventeranno 60. Si va delineando il nuovo girone B, quello nel quale presumibilmente viaggeranno in coppia le romagnole Rimini e Forlì la prossima stagione. Con un solo punto interrogativo. Quello legato ai playout di serie B che avranno inizio oggi. Due big come Sampdoria e Salernitana si giocheranno la permanenza in categoria. Una scenderà in C e nel caso in cui dovesse essere la Samp è molto probabile che i liguri vengano inseriti nel girone B. Che sarà presumibilmente un po’ diverso da quello della scorsa stagione considerando che il raggruppamento di Centro ha perso molte interpreti. Lucchese e Spal in primis con i toscani che non hanno presentato domanda di iscrizione e i ferraresi che lo hanno fatto ma sono stati bocciati dalla Covisoc. Insieme a loro niente C nemmeno per il Brescia appena retrocesso. Il loro posto lo prenderanno Pro Patria, Caldiero e Inter Under 23 e solo quest’ultima potrebbe finire nel girone insieme ai biancorossi. Ma con la stessa possibilità che hanno di finirci Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 (le squadre giovani delle big saranno come di consueta inserite una per girone). L’ipotesi che sta prendendo quota in queste ore, per quel che riguarda la composizione dei gironi e che in quello del centro Italia possano essere inserite quest’anno le piemontesi Pro Vercelli e Bra, un po’ in sostituzione delle liguri che, per un motivo o per l’altro (l’Entella è stata promossa e il Sestri Levante è retrocesso), hanno abbandonato la compagnia. Tre le rappresentanti dell’Emilia-Romagna perché insieme al Rimini e al neopromosso Forlì ci resterà anche il Carpi. Quattro le toscane con le conferme di Arezzo, Pianese e Pontederà più la new entry Livorno. Confermate le tre umbre (Gubbio, Perugia e Ternana), per le Marche c’è la neopromossa Sambenedettese insieme ad Ascoli e Vis Pesaro. Una sola rappresentante per l’Abruzzo (il Pineto) considerando che il Pescara ha appena spiccato il volo via playoff. Confermata la Torres, la novità potrebbe essere rappresentata dal Guidonia per il Lazio. Poi una squadra tra Juve, Inter e Atalanta, come detto. Se a retrocedere in C dalla serie B dovesse essere la Salernitana, allora nel girone B potrebbe rientrare in gioco dal Molise il Campobasso. Tutte ipotesi, almeno per ora.