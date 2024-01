Girone B. Turno verità per l’alta classifica. Muraglia approda all’Isola di Fano

Anche nel girone B della Seconda categoria si gioca nel pomeriggio di oggi l’intera giornata valevole per la quindicesima partita del girone d’andata. Il calcio d’inizio su tutti i campi è previsto per le ore 14,30. Ricco il programma, con gare probanti per l’alta classifica. La capolista Muraglia va a Isola di Fano che cerca di mantenersi alla larga dalla zona bassa. Tra le fila del Muraglia figura l’attaccante Lucas Javer Cabello (45 anni e un lungo curriculum alle spalle) sabato scorso contro il Csi Delfino ha segnato il suo ottavo gol stagionale. I calci di punizione sono la sua specialità, ma se la cava anche sotto porta. Un valore aggiunto in una squadra che ha dominato la scena in questa prima parte di campionato.

Il commento. "Visto il girone d’andata – commenta Riccardo Pisu, vice allenatore della Marottese Arcobaleno – secondo me l’Atletico River Urbinelli e il Muraglia sono le squadre più accreditate per la vittoria finale, sono compagini complete in tutti i reparti, c’è comunque anche il Della Rovere che può salire ancora in graduatoria, cosi come può dire la sua almeno per i playoff il Ponte Sasso che ha un organico di primordine, quanto meno superiore alla sua attuale classifica. Per le parti basse della graduatoria ancora è prematuro dire chi dovrà lasciare la categoria. Comunque ovunque si gioca un bel calcio, la maggior parte sta provando ad applicare metodi innovativi, la cosiddetta costruzione dal basso è ormai di dominio pubblico. In giro ci sono bravi giovani e su questo noi della Marottese pensiamo di essere in cima alla graduatoria perché da noi giocano degli under classe 2004 e 2005: Papolini, Bonaccorsi, Polverari. La nostra società tiene molto al settore giovanile".

Le partite: Atletico River Urbinelli-Hellas Pesaro, arbitro Alessio Fermani (Jesi). Csi Delfino Fano-Cuccurano, arbitro Nicola Carbini (Jesi). Isola di Fano-Muraglia, arbitro Servet Lajla (Pesaro). Marottese Arcobaleno-Carissimi 2016, arbitro Cristiano Carriero (Jesi). Monte Porzio Calcio-Gradara Calcio, arbitro Giovanni Luciano Cavaleire (Jesi). Pontesasso-Della Rovere Calcio, arbitro Riccardo Possidente (Ancona). Real Mombaroccio-Real Metauro 2018, arbitro Marco Aquilanti (Jesi). Villa Ceccolini Calcio-Arzilla, arbitro Michele D’Ascanio (Ancona).

La classifica: Muraglia 30 punti, Cuccurano 27, Arzilla 25, Della Rovere 24, Villa Ceccolini 23, Csi Delfino 22, Urbinelli 21, Pontesasso, Fortuna Fano e Monte Porzio 19, Isola di Fano 18, Marottese Arcobaleno 16, Gradara Calcio 12, Hellas Pesaro 11, R.Mombaroccio 8, Real Metauro 6.

