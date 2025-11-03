Girone B, Varesina superata dalla Castellanzese. Folgore, vetta più vicina. Pavia fa poker e rinasce

Dopo il buon risultato ottenuto sabato pomeriggio dal Real Calepina che ha fermato sul 3-3 la capolista Chievo la prima domenica di novembre, in cui si è completato il decimo turno del girone B del campionato di serie D, fa registrare la rinascita del Pavia che allo stadio Fortunati ha surclassato il Villa Valle con un sonante 4-0: una forte iniezione di fiducia in vista delle prossime gare.

Ottima vittoria esterna della Folgore Caratese che si è imposta con un convincente 1-2 sull’ostico campo della Virtus Ciserano. Successo che consente ai ragazzi di patron Criscitiello di accorciare sulla capolista Chievo che ora dista di tre lunghezze sopra a Binous e compagni.

Esaltante gara della Casatese Merate che davanti al pubblico amico ha superato il fanalino di coda Nuova Sondrio e si avvicina alle posizioni di vertice. Importanti vittorie della Castellanzese che ha superato 2-1 la Varesina e del Brusaporto che si è imposto per 1-0 sul campo della Leon. Battuta d’arresto in Veneto per il Breno battuto dal Caldiero Terme 2-1. È terminato a reti bianche invece il match tra Scanzarosciate e Vogherese.

Girone B che si sta rivelando di alto livello con una classifica corta che ogni fine settimana riserva sempre sorprese. Nelle prime posizioni lotta tra Chievo, Folgore Caratese e Brusaporto mentre nei bassifondi sta regnando ancora tanta incertezza con il solo Sondrio che sembra già a novembre avviato alla retrocessione nel campionato di Eccellenza.

Risultati: Chievo-Real Calepina 3-3 (giocata sabato), Caldiero Terme-Breno 2-1, Casatese Merate-Nuova Sondrio 4-2, Castellanzese-Varesina 2-1, Leon-Brusaporto 0-1, Milan Futuro-Oltrepò 2-1, Pavia-Villa Valle 4-0, Scanzarosciate-Vogherese 0-0, Virtus Ciserano-Folgore Caratese 1-2

Classifica: Chievo Verona 23; Folgore Caratese, Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle, Milan Futuro 17; Castellanzese 15; Breno, Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus Ciserano, Oltrepò 11; Vogherese, Scanzorosciate 10; Varesina, Pavia 8; Nuova Sondrio 1.

Raffaele Sisti