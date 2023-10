Girone C. Breno e Castegnato, il sabato non porta bene

L’ottava giornata del girone C di serie D ha regalato ad Atletico Castegnato e Breno un pareggio ed una sconfitta. Un bilancio che certo non prosegue nella direzione intrapresa nel turno precedente, quando le due bresciane sono riuscite a conquistare la prima vittoria stagionale. Pur giocando in casa le due compagini targate Brescia non hanno saputo concedersi un bis vincente e devono così fare i conti con un risultato che le mantiene nella zona calda della classifica. La posizione che può lasciare maggiore spazio alla fiducia è quella della matricola franciacortina, che ha terminato sull’1-1 il match con il blasonato Bassano. Alla squadra di mister Guerra non è bastato il rigore siglato dopo 2’ da Pesenti per avere ragione dei vicentini. I giallorossi, infatti, hanno raddrizzato la situazione già al 22’ con Forte, per un incontro che si è poi mantenuto avvincente ed intenso sino al termine, senza però registrare altre marcature.

Contro una rivale sicuramente attrezzata, comunque, il Castegnato ha fatto vedere di avere le carte in regola per poter raggiungere quella salvezza diretta che attualmente è distante due punti per la compagine di Guerra. In zona play out rimane invischiato il Breno. I camuni, dopo il fondamentale successo nel duello diretto in casa della Virtus Bolzano, si sono dovuti arrendere al "Tassara" al Portogruaro, che ha fatto valere la sua voglia di inserirsi nelle posizioni che contano grazie alla rete di Ejesi al 6’. Costretti subito all’inseguimento i granata di Bersi non sono più riusciti a raggiungere il pareggio, fermati dalla prova sempre attenta dei veneti.

Il turno si completerà oggi con Chions-Campodarsego e il big-match Union Clodiense-Mestre, che sono state affiancate al comando dal Treviso.

Luca Marinoni