Girone C. Castegnato e Breno. Corsa per la salvezza

Due impegnative trasferte in Veneto si pongono sulla strada di Atletico Castegnato e Breno, le due bresciane impegnate ad inseguire una difficile salvezza nel girone C di serie D. Entrambe, infatti, non riescono ad uscire dalla zona play out e devono raccogliere i punti necessari per raddrizzare una situazione senza dubbio delicata. La posizione più complicata al momento è quella dei granata camuni, che sono distanti sette lunghezze dalla salvezza diretta e dovranno cercare un risultato positivo da non lasciarsi sfuggire in casa di un Portogruaro in lotta per i play off.

Anche il Bassano, che ospiterà la compagine franciacortina, è deciso a consolidare la sua posizione nella griglia degli spareggi post season, ma i nerazzurri di Guerra, che inseguono a quattro punti la salvezza diretta, sono determinati a compiere un prezioso passo in avanti.

L.M.