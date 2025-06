Girone C. La Querciolese trova il primo punto con il Castelnovo

QUERCIOLESE

2

CASTELNOVO CAPITALE

2

QUERCIOLESE: Narduzzo, Romani, Bia, De Luca (32’st G.Bartolotta), Melloni, Varoli, Manai (38’st M.Bartolotta), Kuci, Fantini, Piscopo (35’st Morotti), Bongiorni. A disp.: Rizzo, Morani, N.Bonini, Dallari, Canelli, Guidetti. All.: M.Bonini

CASTELNOVO CAPITALE: Briglia, Meluzzi, Mjekra, Notari, Lo Russo, M.Peila, Prifti, Passerini, Habib, Fomov, Rizzuto. A disp.: Croppi, Cavalletti, Romei, Sironi, Peretti, Cagni, Ovi, Mortillaro, Corti. All.: D.Peila

Arbitro: Baldanza (Canovi e Folloni)

Reti: Habib (C) al 19’pt, Fantini (Q) al 23’pt, Rizzuto (C) al 9’st, Bongiorni (Q) al 14’st.

Note: ammonito Fomov. Nei Giovanissimi 1-0 per il Castelnovo: decide Congedo.

Non si fanno male Querciolese e Castelnovo Capitale: finisce 2-2 e il punto torna più comodo al Castelnovo. La Querciolese, infatti, è al primo punto ottenuto del torneo dopo due sconfitte nei primi due turni: nel gruppo C passano ai quarti le prime due, e i ragazzi di mister Michael Bonini sono ultimi a -4 dal secondo posto, che non è impossibile ma non è vicino. Il Castelnovo sale a 5, a braccetto col Carpineti, ma occhio al Trinità che insegue a 4 punti e si giocherà le sue carte. Ieri sostanzialmente due botta e risposta: nel primo tempo locali avanti con l’esperto Habib e immediato pari ospite con Fantini. Stesso andazzo nella ripresa, ma a squadre invertite: trova stavolta il vantaggio il Castelnovo, a segno con Antonio Rizzuto (foto), all’esordio al Montagna dopo le fatiche con la Vianese) e poi immediato pari di Bongiorni per la Querciolese.