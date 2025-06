Girone C. Scarpato salva Trinità. Carpineti si deve accontentare del pari

TRINITÀ 2 TRICOLORE CARPINETI VALESTRA 2

TRINITA’: Scalabrini, Keita, Fornari (60’ Tavaglione), Giuseppe Saccardi, Tosi, Bassoli, Luigi Diletto (65’ Campani), Gambacorta (78’ Alex Musi), Scarpato, Ceravolo, Favalli. A disp.: Delfini, Guidetti, Francesco Diletto, Grasselli. All.: Geo Saccardi.

TRICOLORE CARPINETI VALESTRA: Casolari, Okoruwa, Silvestri, Pantani, Simonetti, Graziano, Spadaccini (60’ Soranno), Grano, Aliù, Riccobono, Corciolani (67’ Rivi). A disp.: Marchi, Manfredi, Lanzi, Carubbi. All.: Muratori.

Arbitro: Sermolino (Panariello–Amoruso).

Reti: 30’ Fornari; 67’ Corcioloni; 70’ Simonetti; 85’ Scarpato.

Note: spettatori 300 circa; campo in buone condizioni. Nei Giovanissimi identico score per 2-2.

Il Tricolore Carpineti Valestra non passa a Trinità. Decisivo, come domenica scorsa, il puntero Scarpato che col suo secondo gol consecutivo firma il definitivo pari quasi allo scadere grazie ad un calibrato tiro a fil di palo. L’orgogliosa e determinata frazione di Canossa raccoglie il suo 4° punto in questo Montagna anche grazie ad un inizio sprint suggellato dall’euro-gol al sette di Ceravolo su spizzata dell’ex pro Ceravolo. Fatica a reagire il Carpineti che solo nella ripresa piazza una doppio zampata: protagonista il locale doc Corciolani che s’inventa un inserimento centrale concluso da shoot imprendibile, poi Simonetti di testa mette la freccia per la truppa di mister Simone Muratori (foto). Infine arriva la zona-Scarpato che fa esultare i suoi mantenendo più che mai aperta la corsa-qualificazione.