Girone C. Villa Valle e Brusaporto si contendono i playoff

L’odierno programma della trentaduesima giornata del girone C di Serie D propone diversi motivi di interesse ai tifosi bergamaschi. Si passa dalla lotta per la salvezza, che coinvolge Caravaggio e Virtus Ciserano, al duello tutto orobico per conquistare un posto nei playoff tra Villa Valle e Brusaporto. Proprio i gialloblù di Terletti, che navigano a tre lunghezze dagli spareggi post-season, saranno di scena a Ciserano, dove dovranno fare i conti con la voglia di salvezza dei rossoblù di Mussa, rilanciata in modo prezioso dal blitz vincente a Treviso. Motivazioni importanti su entrambi i fronti, che fanno ipotizzare una sfida aperta a qualsiasi risultato. Se la formazione virtusina è alla ricerca di punti per risalire posizioni in zona playout, il Caravaggio è deciso a compiere il passo in avanti che potrebbe aprire le porte verso la salvezza diretta.

Il problema è che i biancorossi sono chiamati a ospitare un cliente difficile come Treviso. Che non solo è determinato a riscattare l’inatteso scivolone interno con la Virtus Ciserano, ma è costretto a tornare a viaggiare a pieno ritmo per non correre il rischio di perdere ulteriore terreno nei confronti della capolista Dolomiti Bellunesi, che viaggia a +4. Un impegno che si preannuncia tutto in salita per la formazione di mister Rota, che, però, deve trovare continuità e concretezza davanti ai propri tifosi, cancellando così l’insidiosa caduta subita contro il Chions.

Per il resto, completano il quintetto bergamasco la Real Calepina, che cercherà di consolidare la sua posizione a metà classifica sul terreno di un Cjarlins Muzane che in casa non vuole concedere niente all’ospite di turno, mentre il Villa Valle è deciso a sfruttare il match interno con il pericolante Lignano per conquistare una vittoria che potrebbe profumare in modo intenso di playoff per la squadra di Sgrò, attualmente quinta, ma con l’ambizione di salire sull’ultimo gradino del podio.

