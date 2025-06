Girone d. La Borzanese fa il colpaccio a Roteglia. Decidono i gol di Ametta e Spallanzani

OLIMPIA ROTEGLIA 0 BORZANESE 2

OLIMPIA ROTEGLIA: Antonioni, Sernesi (90’ Currà), Matteo Paganelli (65’ Borrelli), Budriesi, Gulinelli, Bruzzone, Riccardo Paganelli (79’ Filippo Maestri), Maspero, Bonicelli (77’ Branca), De Grazia, Cristiani (90’ Botti). A disp.: Pagani, Matteo Maestri, Galanti. All.: Bardelli.

BORZANESE: Marchi, Stefano Ametta (20’ Margini), Mercati, Carta (90’ Paolini), Brunetti, Gigli, Bertolani (55’ Tahiri), Caporali, Fiorani, Gabriele Ametta (79’ Poli), Francesco Ametta (70’ Spallanzani). A disp.: Vezzosi, Strozzi. All.: Bonini.

Arbitro: Manco (Marchetti – Ferrari).

Reti: 54’ Francesco Ametta; 93’ Spallanzani.

Note: spettatori 300 circa; caldo estivo; campo in ottime condizioni. Ammoniti: Budriesi, Gulinelli e Brunetti. Nei Giovanissimi successo esterno di misura per la Borzanese trascinata da De Giorgi.

Domenica nera per la Castellarano calcistica. Ko in casa la squadra del capoluogo, stessa sorte pochi chilometri più a nord anche per l’Olimpia Roteglia che lascia strada a una cinica Borzanese al 2° hurrà in 4 giorni e decisa ad andare a prendere la capolista Cavola nello scontro diretto di domenica. Bardelli costretto a ridisegnare la rosa a causa di un forfait dell’ultimo minuto con conseguente sterilità offensiva. Primo tempo senza sussulti che si trascina fino all’intervallo; nella ripresa il locale Francesco Ametta la sblocca avventandosi su un pallone vagante in area. Il raddoppio in contropiede chiuso dal neo-entrato Spallanzani che insacca il suo secondo gol consecutivo in questo Montagna.