Girone d. La Borzanese segna un gol per tempo ed esulta. Primo kappao per il Cavola di Borgonovi

BORZANESE2CAVOLA0

BORZANESE: Marchi, Margini (25’st Paolini), Mercati, Caselli, Brunetti, Gigli (40’st Poli), Tahiri, Caporali, Ibe (40’st Strozzi), G.Ametta (20’st Bertolani), F.Ametta (30’st Mesoraca). A disp.: Vezzosi. All.: Bonini

CAVOLA: Borges, N.Borgonovi (22’st Maazzacani), Manini (40’st Lo.Gilioli), Bruno, Bucci, Brevini, Cilloni (32’st G.Borgonovi), Altariva, Messori, Toure, Gatti (20’st Cappucci). A disp.: Parizzi, Ferrari, Lu.Gilioli, Antonelli. All.: D.Borgonovi

Reti: Ibe su rig. al 36’pt, F.Ametta al 17’st.

Note: ammoniti Brunetti, Gigli, Ibe, Bucci e G.Borgonovi. Espulso Mazzacani (C) nel finale. Nei Giovanissimi 1-0 per la Borzanese: decide tutto Cretu.

Con un gol per tempo la Borzanese infligge al Cavola la prima sconfitta del torneo, e anche i primi gol subiti: due a zero e sorpasso, con i ragazzi di Lauro Bonini che quindi giocheranno le ultime due del girone a cinque da prima in classifica, sfidando prima il Gatta e poi il Roteglia. Seconda piazza per il Cavola, che se la vedrà prima col Roteglia e poi col Gatta.

Nel primo tempo rete su rigore di Ibe, che non fallisce. Chiude i conti dopo l’intervallo Francesco Ametta, il noto prete bomber che ha sigillato i tre punti per i suoi col decisivo raddoppio. Nei Giovanissimi terza vittoria di fila per i boys di Borzano: chiudono così a 9 punti, alle spalle del Gatta. Cavola penultimo, con le speranze di secondo posto ridotte al lumicino.