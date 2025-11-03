Girone D, tre punti d’oro per il Rovato Vertovese nella sfida con la Trevigliese. Pro Sesto rimontata di due gol dal Desenzano

In chiave bresciana la decima giornata del girone D di serie D “regala” tre punti d’oro al Rovato Vertovese, un pareggio dolce-amaro al Desenzano e un punto che profuma di occasione persa alla Pro Palazzolo. Un turno molto atteso, al termine del quale la Pistoiese balza solitaria al comando della classifica grazie al successo di misura sull’ex capolista Lentigione. Sciupa l’occasione di rimanere al fianco degli arancioni il Desenzano di mister Gaburro che nel big-match sulle sponde del Garda con la Pro Sesto va sotto di due reti (grazie alla doppietta di Montesano al 19’ e 29’ pt) e poi riesce a rimontare con Gabbianelli prima dell’intervallo con Gabbianelli (al 34’) e con Procaccio all’8’ della ripresa. Delusione ancora più forte per la Pro Palazzolo, che in casa non riesce a superare il fanalino di coda Tuttocuoio. L’1-1 finale viene determinato dal botta e risposta di Cerri e Bardini, ma il pareggio con i toscani rappresenta una frenata del tutto inattesa per la compagine biancazzurra, che ha solo un punto di vantaggio sulla zona play out. La gioia della giornata spetta dunque alla compagine franciacortina, che grazie alle reti di Massedaglia e, nel finale, di Basani riesce a costringere alla resa una Trevigliese sempre più in pericolo ed alla quale non è bastato il provvisorio pareggio di Principe. A questo punto la squadra bergamasca si trova sul ciglio della retrocessione diretta, insieme al Progresso.

Risultati: Desenzano-Pro Sesto 2-2, Cittadella Vis Modena-Crema 2-1, Pistoiese-Lentigione 1-0, Imolese-Sant’Angelo 1-1, Piacenza-Correggese 2-1, Pro Palazzolo-Tuttocuoio 1-1, Rovato Vertovese-Trevigliese 2-1, Sangiuliano City-Progresso 2-1, Sasso Marconi-Tropical Coriano 2-0.

Classifica: Pistoiese 20; Pro Sesto Lentigione 19; Desenzano, Piacenza, Cittadella Vis Modena 18; Crema 16, Imolese, Rovato Vertovese, Sangiuliano City, Sant’Angelo 14; Pro Palazzolo 13; Correggese 12; Sasso Marconi 10; Tropical Coriano 9; Progresso, Trevigliese 6; Tuttocuoio 4.

Luca Marinoni