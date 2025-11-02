Girone "E» - IL DERBY in TRASFERTA. Ghiviborgo ci prova a Sansepolcro. Ingenito: "Decisivo l’approccio»

Smaltita la delusione per il beffardo pareggio interno con l’ex capolista Siena, il Ghiviborgo affronta una trasferta piuttosto delicata, al cospetto di un avversario imprevedibile, che lotta per non retrocedere ed occupa, attualmente, la terz’ultima posizione, con appena 7 punti. Si tratta del Vivi Altotevere Sansepolcro (questa la denominazione completa). I colchoneros sono a ridosso della parte nobile della classifica, a quota 15, ma contro rivali che lottano con il coltello fra denti (specialmente in casa), non possono permettersi passi falsi, visto che, poi, fra una settimana, arriverà al "Bellandi" il Cannara, altra squadra impelagata nei bassifondi delle graduatoria. Due tappe molto importanti.

Il Sansepolcro, reduce dalla sconfitta di Scandicci con il San Donato Tavernelle, non può sbagliare. Ingenito ha praticamente tutti a disposizione: unico assente il lungodegente Ricci, visto anche il completo recupero del centravanti Thioune (quasi certa una maglia da titolare per lui). Attenzione ai diffidati Cannarsa e Citarella che non devono incorrere nel quinto cartellino giallo.

"Fondamentale – spiega il tecnico – sarà l’atteggiamento con cui i ragazzi scenderanno in campo, che deve essere quello giusto, fatto di determinazione e applicazione tattica per tutto l’arco della gara, per tornare a casa con un risultato positivo".

Il probabile schieramento (4-2-3-1): Butano (2008) fra i pali; Baldacci (2006), Del Dotto, Vecchi e Arcuri (o Ceccanti) a comporre la linea difensiva; capitan Signorini e Cannarsa (2006) in mediana; Boiga, Citarella e Fischer (2005) o Mariotti, dietro la punta Thioune. Si gioca alle ore 14,30 al "Buitoni".

Flavio Berlingacci