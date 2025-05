Giù le mani da Coppola: arriva un altro no. Tottenham interessato, il Pisa alza il muro

di Lorenzo Vero

Strano pensare che, dopo una stagione conclusa con la promozione in Serie A, uno dei calciatori più ambiti sul mercato di proprietà del Pisa non ha vestito nerazzurro nell’ultimo campionato. Sì, perché Francesco Coppola non di certo da ora ha su di sé gli occhi di grandi club europei. Dopo l’offerta da quattro milioni presentata dal Lens, club di Ligue 1, a gennaio per il difensore, negli ultimi giorni è arrivata la notizia dell’interessamento da parte del Tottenham. La dirigenza del Pisa si è recata addirittura a Bilbao mercoledì per assistere alla finale di Europa League che ha visto il club londinese battere in finale il Manchester United per 1-0 (dove era presente anche Markus Solbakken, che ha immortalato nelle storie Instagram il momento in cui è stata alzata la coppa), ma alla fine la risposta sembra essere stato un no. Secondo quanto raccolto, il Pisa avrebbe respinto anche le avances del Tottenham per Coppola. Riecheggia nella testa la frase: "Chi vuol fare il duro con noi trova duro" pronunciata dal ds Vaira durante la presentazione. In particolar modo, il difensore al momento pare incedibile, con il club che vuole permettergli di giocarsi le proprie carte sin dal ritiro di Morgex. Venti anni di età, fisico possente (195 i centimetri d’altezza), dopo aver iniziato a giocare con le giovanili del Torino, a quattordici anni è passato al settore giovanile della Juventus, dove è rimasto fino a gennaio 2022, quando si è trasferito a Pisa.

Prima in under-17, poi in Primavera (con l’ultima stagione giocata da capitano), già Aquilani più volte lo aveva aggregato in prima squadra, senza mai farlo esordire. La scorsa estate ha preso parte al ritiro di Bormio con Inzaghi, prima del prestito alla Vis Pesaro. In Serie C si è rivelato uno dei migliori difensori del girone B: ventinove presenze e tre gol (ma anche tre espulsioni), con il club che ha terminato la propria avventura solamente dopo sei giornate di playoff, dopo aver eliminato il Rimini, la sconfitta è arrivata per mano del Pescara.

Adesso, dopo aver già focalizzato gli interessi di grandi squadre europee, Coppola è chiamato a mettere in mostra il proprio valore in categorie superiori, con la maglia del Pisa addosso.