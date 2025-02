Giudice, omologato l’ 1-2 della Fermignanese a Monserra. Lanieri al sicuro

Mano pesante del Giudice Sportivo. Partendo dal campionato di Eccellenza, per la mancata presentazione dell’Alma Juventus Fano è stata assegnata la vittoria a tavolino (3-0) al Matelica e sanzionata la società granata di 500 euro. Multa di 400 euro anche per la Maceratese "per aver alcuni propri sostenitori durante tutta la gara, rivolto espressioni gravemente irriguardose e minacciose nei confronti dell’assistente dell’arbitro, lanciando in direzione dello stesso due bottiglie d’acqua che non lo colpivano".180 euro di multa anche all’Osimana. 1 giornata di squalifica a Russo e Palladini (Chiesanuova), Buonaventura (Osimana e Lucero (Maceratese).

In Promozione è stato omologato il risultato (1-2) di Barbara Monserra-Fermignanese (foto Pazzaglia), gara giocata due giornate fa. Squalifiche: 1 giornata a Marengo (Jesina), Montanari e Ascani (Villa San Martino), Del Pivo (Vismara), Semprini (Gabicce G.); Castellano e Morelli (Tavullia V.). Scendendo in Prima categoria ammenda di euro 250 alla Viridissima Apecchio e 80 euro all’Osteria Nuova. Squalifiche: 1 gara: Rossini (A.Mondolfo), Ruci Luis (V.Apecchio), Ceccacci e Banci (Csi Delfino Fano), Loberti (N.Real Metauro), Attorresi e Pagnini (Pantano), Londei e Scopa (Peglio), Bruscia (Mercatellese). 2 gare: Gambelli (Falco Acqualagna), Pieretti (Audax Piobbico), Giacomo Gori (Falco Acqualagna). In Seconda categoria ammenta di 200 euro all’A.River Urbinelli. Squalificato per tre giornate il calciatore Simoncini dell’Atletico River Urbinelli.