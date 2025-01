L’Osimana giocherà a porte chiuse le gare interne con Tolentino (19 gennaio) e con Fabriano Cerreto (2 febbraio): lo ha deciso il giudice sportivo che ha anche comminato una multa di 3.000 euro al club in occasione della partita persa con il Matelica. "La gara – si legge nella motivazione – era stata sospesa per 5 minuti per il reiterato da parte della tifoseria locale verso l’assistente dell’arbitro di accendini, rotoli di scotch, sassolini e una bottiglia d’acqua, che lo colpiva al collo". Poi la situazione era tornata alla normalità. "La tifoseria di casa continuava a intonare espressioni irriguardose e minacciose nei confronti della terna arbitrale. Al termine della gara alcuni soggetti non in distinta entravano senza permesso nella zona antistante gli spogliatoi per proferire espressioni ingiuriose alla terna arbitrale. Un soggetto si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso tentando di colpirlo, veniva però allontanato".

Il Fabriano Cerreto ha preannunciato ricorso sulla gara interna con l’Urbino, gli ospiti hanno vinto 1-4. Si recupererà alle 18 del 15 gennaio la partita Portuali Dorica-Sangiustese.

Ecco i provvedimenti del giudice sportivo regionale.

Eccellenza. Due gare di squalifica: De Sanctis (Fabriano Cerreto). Una gara: Amico (Urbino), Perpepaj (Montegranaro), Adami (Monturano).

Promozione. Due gare: Ferrari (C. Verdini), Pasinato (Sassoferrato). Una gara: Pietropaolo (Grottammare), Ghannaoui (Appignano), Rozzi (A. Treia), Dutto (Corridonia), Camilloni (Cluentina), Liera (Lunano), Carafa (Sangiorgese), Cappelletti (Settempeda), Pepi (V. Montecosaro), Carboni (B. Nazzaro), Mercurio (Gabicce). Al Corridonia è stata comminata una multa di 800 euro "perché – si legge nella motivazione – la sua tifoseria ha rivolto durante la gara espressioni offensive verso l’assistente dell’arbitro, lanciandogli quattro sassi, senza colpirlo".

Prima categoria. Una gara: Sbrollini, Lelio (Montecassiano), Iacopini (Belfortese), Giampaoli (M. Pollenza), Thaim (Real Elpidiense), Lispi (F. Castelraimondo), Garbuglia (P. Picena).

Terza categoria. Assegnata la sconfitta a tavolino agli Amatori Appigano, nel match contro l’Abbandiense perché la gara non si è disputata a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione.