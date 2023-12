GIUDICE SPORTIVO. Al vice allenatore. Piccoli 4 turni, al club 1.500 euro

Mano pesante del giudice sportivo sul Forlì dopo il bollente derby domenica al Morgagni col Ravenna. Il vice allenatore del Forlì Ivan Piccoli, espulso al 15’ del primo tempo, è stato squalificato per quattro turni "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara". In più la società biancorossa è stata multata per 1.500 euro, più diffida, "per il lancio dei propri sostenitori, nel corso della gara, di una bottiglia di plastica vuota e di un’asta di plastica all’indirizzo della panchina ospite senza tuttavia colpire alcuno". Squalificati anche due giocatori del Ravenna: per una giornata Umberto Nappello e Mattia Marino.

f. p.