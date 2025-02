Giudice sportivo. Arezzo in Romagna senza Mawuli

Nessuna multa e nessun giocatore squalificato. Il Rimini ’fa pace’ con il giudice sportivo, almeno per questa settimana pensando alla prossima gara di campionato. Non è così per l’Arezzo che lunedì sera al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.30) si presenterà senza il centrocampista Mawuli, fermato per un turno. E dovrà pagare anche una multa di 200 euro per i cori dei propri tifosi contro le forze dell’ordine. Nel girone B due giornate di squalifica per Corona del Pontedera, una per Camporese del Milan Futuro, Celesia del Campobasso, Contiliano, Figoli e Puletto del Carpi, Rocchi del Gubbio, Mignani e Nicoli della Pianese, Fabrizi del Pineto, Boccadamo e Di Noia della Virtus Entella. Oltre all’Arezzo sono state multate dal giudice sportivo anche Pescara (1.000 euro), Spal (900 euro per un coro offensivo nei confronti di un calciatore del Rimini).