Giudice sportivo. Bengala in campo, 600 euro di multa

I bengala lanciati, uno per tempo, nel recinto di gioco dai tifosi della Curva Est costano al Rimini 600 euro. Lo ha deciso il giudice sportivo, dopo il match di sabato scorso al ’Romeo Neri’ contro il Perugia. Non esattamente una buona notizia dal punto di vista economico per i biancorossi che, almeno per questa settimana, non hanno però problemi con le squalifiche. Nel girone B sono stati squalificati per una giornata Rosaia del Gubbio, Vitali e Martinelli del Pontedera, Carpani dell’Ascoli, Lisi del Perugia, Ecolani della Pianese, De Santis del Pineto, Di Paola e Orellana della Vis Pesaro. Tornando alle ammende, dovranno sborsare 1.000 euro Pescara e Sestri Levante. I primi per lanci di fumogeni e petardi in campo, i secondi per parole irriguardose di un dirigente, pronunciate nei confronti del direttore di gara.