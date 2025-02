Giudice sportivo. Bengala in campo, 500 euro di multa

Un bengala lanciato nel recinto di gioco durante la gara con l’Ascoli porta in Piazzale del Popolo un’altra multa. Lo ha deciso il giudice sportivo che punisce il Rimini con una multa di 500 euro a causa delle intemperanze dei propri tifosi. Nel girone B la stessa cifra dovrà sborsare la Ternana. Nessun problema invece con le squalifiche per i biancorossi. Mentre la Spal, prossima avversaria del Rimini, dovrà rinunciare per tre giornate a Molina. Nel girone B due turni di stop all’esterno Marsura dell’Ascoli (espulso alla fine del primo tempo nel match di sabato scorso al ’Neri’ contro il Rimini) con il club marchigiano che ha annunciato di voler presentare ricorso. Due giornate di stop anche ad Amoran del Perugia. Una giornata di squalifica per Karic della Virtus Entella, Tozzuolo del Gubbio, Dore del Legnago, Squizzato del Pescara e Awua della Spal.