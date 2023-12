Giudice sportivo. In Promozione tre squalificati nel Potenza Picena

Si giocherà a Filottrano la gara tra Chiesanuova e K Sport Montecchio Gallo per l’indisponibilità dell’impianto dei maceratesi. Squalificati in Eccellenza per due turni Vallorani (Azzurra Colli) e Capomaggio (Jesina). Un turno ad Adami (Monturano), Marini (Sangiustese), Gesuè e Sosi (Azzurra Colli), Giunchetti e Sartori (Urbino), Carneschi e Mangiarotti (Urbania). In Promozione, due turni a Stacchiotti (Cluentina) e Marozzi (E. Cascinare). Un turno a Cartechini, Palazzetti (Aurora Treia), Merli (Matelica), Venturim (Sangiorgese), Baccarini, Micheli e Vecchione (Potenza Picena). In Prima categoria due turni Animobono (Esanatoglia); un turno a Montecchia (Elite Tolentino), Lori (F. Castelraimondo), Ruggeri, Ippolito (Esanatoglia), Gianfelici, Eclizietta e Tacconi (Settempeda), Garofalo (V. Montecosaro), Stura (Montecassiano), Baiocco (Montecosaro), Pantanetti (M. Pollenza), Meschini (San Claudio).