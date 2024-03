Giudice sportivo. Lancio di fumogeni, multati Arezzo e Pescara

Nessun problema con il giudice sportivo per il Rimini pensando alla gara che i biancorossi domenica giocheranno in casa della Lucchese. Niente squalificati anche per i toscani reduci, proprio come il Rimini nella giornata di mercoledì, dall’uscita di scena in Coppa Italia contro il Padova (che proprio come il Catania ha rimontato l’1-0). Nel girone B un turno a Biancu, Montebugnoli, Nanni e Motolese dell’Olbia, Tonti e Sannipoli del Pineto, Podda e Pane del Sestri Levante, Masetti e Risaliti dell’Arezzo, Saco dell’Ancona, Tunjov del Pescara. Poi le ammende, come sempre numerose e salate. Dovrà pagare 1.000 euro il Pescara per le intemperanze dei propri tifosi. Multa di 400 euro all’Arezzo. A costare cari, in questo caso, i fumogeni lanciati dai sostenitori toscani che hanno mandato a fuoco i seggiolini nel settore dove si serano accomodati.