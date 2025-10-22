Giudice sportivo. Loreto, mazzata confermata. Mister out fino a dicembre

Le decisioni del giudice sportivo dopo le partite di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione della scorsa settimana. Nella Coppa di Eccellenza due giornate di squalifica per Alessandroni (Osimana) espulso nella gara di Matelica dove i giallorossi sono stati eliminati ai quarti. Un turno di stop anche a Marchesini (Osimana). In Promozione una giornata di stop a Conti (Ostra) e Silvestri (Vigor Castelfidardo).

Nella Coppa Marche di Prima Categoria respinto il reclamo del Loreto in riferimento alla pesante squalifica per il proprio allenatore Giordano Bernabei, fino al 10 dicembre, poiché "espulso per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento entra sul terreno di gioco avvicinandosi minacciosamente al direttore di gara fino ad avere un contatto con lo stesso. Allontanato da alcuni calciatori, reitera nelle espressioni intimidatorie anche a fine gara, fino all’ingresso dell’arbitro negli spogliatoi". Tre gare di stop a Liguori (Loreto) "per aver, a fine gara, avvicinato l’arbitro per rivolgere allo stesso espressioni irriguardose e minacciose, reiterando tale atteggiamento anche a seguito della notifica del provvedimento". Una giornata di squalifica a Staffolani (Loreto), e a Fioranelli (Cupramontana).