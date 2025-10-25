Giudice sportivo. Maxi squalifica per Fenucci

In Eccellenza due giornate di squalifica per Handzic (Civitanovese), una a Cahais (Civitanovese) e Pedrini (Matelica). Ammenda di euro 150 al Montefano "per aver la propria tifoseria, durante tutta la gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale". Promozione. Stop per due gare a Saurro (San Costanzo Marottese). Una a Mariotti (Vigor Castelfidardo). Squalificato fino al 5 novembre Fenucci, allenatore della Biagio Nazzaro Chiaravalle. Inibizione fino al 5 novembre per il dirigente Spadini (Montemarcianese) "per comportamento irriguardoso". Ammenda di euro 200 all’Ostra "per aver la propria tifoseria, per tutta la durata della gara, rivolto espressioni gravemente irriguardose ed intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale". Prima categoria. Due giornate di squalifica per Mattia Ortolani (Filottranese). Una a Riccardo Ortolani (Borghetto), Lorenzini (Filottranese), Rojano (Olimpia Marzocca), Portaleone (Real Cameranese). Ammenda di euro 80 alla Castelleonese "per aver, la propria tifoseria, durante la gara, rivolto all’arbitro espressioni irriguardose". Modifica orario. Da domani l’orario d’inizio delle gare per i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria è fissato per le ore 14:30, mentre per la Juniores regionale alle 15. Coppa Italia Promozione. La gara Vigor Castelfidardo-Castelfrettese inizierà mercoledì alle ore 20.