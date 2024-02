Giudice sportivo. Montefano, Sindic squalificato per una giornata

In Eccellenza il giudice sportivo ha squalificato per due turni Rastelletti e Nobili (K Sport). Un turno a Sindic (Montefano) e Del Pivo (K Sport). In Promozione Pucci dell’Aurora Treia è stato fermato per tre turni. Due giornate: Biondi (Palmense). Una giornata: Galli (Atletico Centobuchi); Panichelli (Trodica); Macchini e Bitti (Rapagnano); Carafa (Porto Sant’Elpidio); Salvati (Elpidiense Cascinare). In Prima categoria due gare a Mosca (Montecassiano) e ad Animobono (Esanatoglia). Una giornata: Castelli (Caldarola), Gjuci (Esanatoglia), Donati (Portorecanati), Francucci (Camerino), Baiocco (Montecosaro), Cicchini (Falcor Pinturetta), Porfiri (Montemilone Pollenza).