Giudice sportivo. Offese razziste a giocatore di colore. Multato il Ribolla

Stangata sul Ribolla. La società è stata sanzionata perché alcuni tifosi, in occasione della sfida Ribolla-Semproniano di domenica scorsa, avevano offeso un giocatore avversario per via della propria etnia. La Figc di Grosseto ha quindi sanzionato la società con 400 euro di ammenda anche per altre azioni non consentite. "Per contegno offensivo da parte del pubblico nei confronti dell’arbitro; per persona, indicata come il custode del campo, all interno del recinto di gioco offendeva l’arbitro e gli organi Aia per aver il pubblico proferito frase denigratoria a causa di origine etnica (pronunciata due volte) nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Sanzione limitata per la minima dimensione e percezione reale del fenomeno". Al termine del match, il presidente del Ribolla, Andrea Maule, si era scusato con la società ospite. Sono poi stati inibiti fino al primo marzo 2024 il dirigente Alessandro Biondi (Ribolla) per offese eminacce all’arbitro e fino al 17 novembre 2023 il dirigente Paolo Turacchi per non aver allontanato Biondi.