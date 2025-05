Giudice sportivo: sanzioni per Lucchese e penalizzazione in arrivo

Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la gara di ritorno dei play-out tra Lucchese e Sestri Levante. Tre turni inflitti allo "Slo" della Lucchese (cioè il responsabile dei rapporti tra società e tifosi) Moreno Micheloni, per avere, si legge nella motivazione, "al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo la fuoriuscita del pallone dalla linea laterale, si impossessava del pallone e, dapprima lo tratteneva senza restituirlo e, dopo che un calciatore avversario andava a recuperarlo, rapidamente lo allontanava il più possibile, spingendo lateralmente il calciatore stesso, così creando un clima di tensione".

Mille euro di multa, poi, alla Lucchese per avere, sempre secondo il giudice sportivo, "i suoi raccattapalle, dal 44° minuto del secondo tempo al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei palloni, così provocando ritardi nella ripresa del gioco".

Ricordiamo, infine, che venerdì si conoscerà l’entità della nuova penalizzazione nei confronti della Lucchese per gli ulteriori mancati pagamenti. Se i rossoneri giocheranno l’anno prossimo ancora in "C", potrebbero partire con una penalizzazione da 8 a 10 punti in meno in classifica. Sarebbe, ovviamente, un campionato tutto di rincorsa, al quale, per altro, la squadra di quest’anno ha dimostrato di saper sopperire.

Emil. Pell.